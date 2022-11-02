Украинцы в Лондоне подали иск против пригожинского "Вагнера" (обновлено)

1 ноября в Британии пострадавшие от российской незаконной войны украинцы объявили о гражданском процессе в Высоком суде Лондона против российской частной военной компании "ЧВК Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

Об этом говорится в пресс-релизе компании McCue Jury & Partners LLP, выступившей в качестве адвокатов потерпевших, сообщает Цензор.НЕТ.

В этот же день они дали показания в ходе расследования Комитета иностранных дел парламента Великобритании "Группа Вагнера и другие: доверенные частные военные компании". В ходе заседания также с показаниями против деятельности Вагнер выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский.

Как говорится в пресс-релизе компании, "эта акция позволит обычным, смелым украинским гражданам подать судебные иски о компенсации против главных игроков в "военной машине Путина" с целью сорвать ее усилия и получить возмещение за зверства, которые совершаются в Украине".

LBA обвиняет Пригожина, военную компанию Вагнер, Путина и известных лиц, связанных с его военной машиной, в умышленном нанесении ущерба и страданиям истцам, а также в сговоре незаконными средствами с целью ведения незаконной войны с помощью терроризма.

В исковом заявлении утверждается, что подсудимые намеренно участвовали в кампании терроризма, включавшей нападения на гражданских лиц, а также на жизненно важную украинскую инфраструктуру и объекты, внесудебные убийства, попытки политического назначения, использование изнасилования в качестве оружия войны и закладки взрывчатки вокруг ядерных объекты. Их целью было распространение террора и хаоса в Украине; тем самым способствуя незаконному вторжению, создавая нагрузку на инфраструктуру и создавая неуправляемое чрезвычайное положение. Целью этой стратегии было ускорение вторжения несколькими способами: граждане, бегущие от терроризма, сведут к минимуму сопротивление и, одновременно, уменьшат побочный ущерб гражданскому населению, тем самым уменьшив риск привлечения НАТО.

McCue Jury & Partners LLP отмечают, что иск подают несколько смелых украинцев. Но иск также символически представляет интересы всех граждан Украины, понесших потери в результате войны, включая более сотни тысяч украинцев, эвакуировавшихся в Великобританию. Ожидается, что в ближайшие недели количество соответствующих заявителей значительно возрастет.

В компании также запустили краудфандинговую страницу (https://www.crowdjustice.com/wagner/), чтобы расширить возможность привлекать других потерпевших, идентифицировать других обвиняемых, причастных к военной машине Путина.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.crowdjustice.com/wagner.