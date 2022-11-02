Вытеснение оккупантов за пределы границы Украины не будет означать конец войны, - Кислица

Разгрома и изгнания российских оккупантов с территории Украины будет мало, чтобы завершить войну: она, возможно, закончится с изменением режима в РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По мнению дипломата, "не будет означать конец войны победа на территории Украины, полный разгром российских сил, вытеснение их за границы, признанной всем миром".

"Если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции", – пояснил Кислица.

"Единственный правильный путь" для ответа на потенциальную угрозу, которая и дальше будет возникать со стороны РФ, дипломат усматривает "на ближайшие десятилетия":

во вступлении Украины в НАТО;

в полной интеграции в Евросоюз;

в дальнейшем развитии "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил;

в укреплении экономики.

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