Отправка судов "зерновым коридором" возобновится 3 ноября, – Мининфраструктуры
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении "зерновой инициативы" с 3 ноября, ссылаясь на подтверждение со стороны ООН.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"BlackSeaGrainInitiative продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", - написал министр в твиттер в ночь на среду.
Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов в Босфоре.