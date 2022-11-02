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Оккупированный Северодонецк фактически живет в средневековье, - руководитель ВГА города Стрюк

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сєверодонецьк
У большинства жителей оккупированного Северодонецка нет ни воды, ни света, ни отопления – в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Город живет довольно сложно - фактически в средневековье. Свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово. И то лишь в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новых районах, но не выше первого-второго. этажа. Вместе с тем, повреждена инфраструктура до такой степени, что вода не доходит до пользователей", - заявил он.

По словам Стрюка, в Северодонецке существует дефицит технической воды.

"Я уже не говорю об отоплении, которого нет и ничего оккупационными властями не было сделано. В целом гуманитарная ситуация достаточно сложная - я уже не говорю о мусоре и любых других благах цивилизации в городе", - подытожил глава ВГА города.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • stels400
    Коли я бачу такі коментарії я чітко розумію що їх пише дебіл.і кончене бидло
    Чому?Тому що армію знищували 30 років .Тому що за 2-3 роки ми не могли ніяк прикрити небо ППО .В нас його не було а захід просто не дав він зараз неохоче дає.І головне Рашка готувалася до війни останні 15 років.Накопичувала резерви в техніці і все було заточине для війни.Якщо хтось начинає бекати то хай відкриє карту і подивиться яка територія рашки почитає який фінансовий був у неї потенціал ,а головне час на підготовку.Але ми всі валимо на Зеленського.Навіть с тим конченим асфальтом.Так вина є в кожного президента.Але не Зеленский здавав ядерку і не зеленскій її 30 років вбивав країну і армію.А ми 30 років поносили цю країну.З нами воює орда і якби не Зеленский в тому сенсі молодість і відкритість навряче нам би захід повірив нашим продажним політикам і наврятче ми вже існували як країна .Тому хто так пише продажне путінське лайно !І прикинь я за нього не голосував але я розумію яка зараз його роль як президента,і я також розумію що ми накої коли до нього вибирали купу лайна .Тому йди на х@й !
  • Voc Vox
    коли почуєте скиглення про недостатню підтримку, просто згадайте ось це ...
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