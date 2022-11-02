Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганщины и Донетчины, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 3 населенных пунктов в Луганской области и 9 - в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеские удары пришлись на районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и на территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную злость русской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямпольевка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

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На Южнобугском направлении обстреляны районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

Продолжается принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов по административным зданиям Херсона.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населённого пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

По имеющейся информации, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории Российской Федерации, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, 2 БпЛА типа "Орлан -10", 6 ударных БпЛА "Шахед-136" и 2 - типа "Куб".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.