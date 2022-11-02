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Китай сопротивляется переговорам относительно ядерного сдерживания, - Пентагон

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Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник чиновники США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.

Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал.

Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.

"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - сказал Белл.

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Топ комментарии

  • Panda Freeav
    Ну а хто до цього призвів? Запитайте обамку.
    Події показали - маєш ядерку, роби шо хоч. Ні оон, на ната нічого не зроблять.
    Коли рашка в 2014 анексувала крим і підтерлась меморандумом, реакція світу яка? Глибока стурбованість.
    Ясно що тепер всі хочуть мати щрнайбільше ядерки, єдина гарантія що психи тебе не чіпатимуть
  • Alfalcon 30b8e09d
    Ну так чого Захід ниє , що наразі Китай відчуває свою вседозволеність
  • Alfalcon 30b8e09d
    Боже ну ви і довбень

    У вас така каша у голові

    Але то не до мене , то до психіатора

    А у перерві від несеня нісенітниці раджу поглянути скількі фірм у ЄС та США належать Китаю
    Бо на профанів що не в темі - не витрачаю час
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