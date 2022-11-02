Оккупанты вывозят людей автобусами из н.п. Великая Лепетиха в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области - людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается принудительная так называемая "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен."

Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.

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