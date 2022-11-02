Ночью ВСУ сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе
8 64122
В ночь со вторника на среду, 2 октября, враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136", почти все уничтожены украинской авиацией и ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
"12 из 13 боражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", – сказано в сообщении.
Военные уточнили, что 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід".
Еще 6 – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.