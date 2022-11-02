Ночью ВСУ сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе

В ночь со вторника на среду, 2 октября, враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136", почти все уничтожены украинской авиацией и ПВО.