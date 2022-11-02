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Ночью ВСУ сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе

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дрони,іранські
В ночь со вторника на среду, 2 октября, враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136", почти все уничтожены украинской авиацией и ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"12 из 13 боражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", – сказано в сообщении.

Военные уточнили, что 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід".

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Еще 6 – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

Топ комментарии

  • Anders Steiberg
    Вчера А. Арестович сказал что российская сторона, агрессор, напавший на суверенное государство, для возобновления Зернового соглашения потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
    Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
    Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
  • vigo
    Это из той же оперы, что и 500 тонн взрывчатки на подводном дроне длиной 6 метров..
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Із притягненням" мається на увазі "із залученнням"? Притягати можна до відповідальності, а залучати до якогось процесу. Нє?
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