Китай об обстрелах Украины: Призываем к деэскалации

В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов является "защитой законных интересов безопасности России".

По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

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"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", - сказал представитель китайского МИД.