В центре и на севере Украины 2 ноября на несколько часов будут отключать свет, - "Укрэнерго"

Компания "Укрэнерго" с утра 2 ноября ввела в действие график почасовых отключений в центральном и северном регионах страны.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Свет будут отключать в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Графики почасовых отключений (ГБО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.

Отключения рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт. Если Укрэнерго скажет сокращать потребление более чем на 250 МВт, отключения будут становиться экстренными – в таком случае график не действует.

Также читайте: Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света, - глава Киевской ОВА Кулеба