Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин
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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 ноября потери личного состава противника составляют около 73 270 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляют:
личного состава 73 270 (+800) человек ликвидировано,
танков ‒ 2714 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,
артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,
РСЗО – 387 (+4) ед,
средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,
самолетов – 277 (+1) ед,
вертолетов – 258 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
корабли ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10) ед,
специальная техника ‒ 154 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.