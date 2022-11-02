Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 ноября потери личного состава противника составляют около 73 270 человек.