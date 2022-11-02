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Иранские дроны Arash-2 несут в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed. Это может стать переломом в войне, - CNN

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дрон,іранський
Использование Россией беспилотника "Arash-2" может стать "большим переломом" в войне против Украины.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Любое использование Россией беспилотника "Arash-2" на войне в Украине может оказать дополнительное давление на противовоздушную оборону страны", – отмечает издание.

Известно, что боевой дрон "может нести в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed".

О существовании Arash-2 впервые стало известно в 2019 году, но его точные возможности остаются неизвестными.

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Дрон назван в честь Араша Стрельца – героического персонажа из иранской мифологии, он ловче всех стрелял из лука. Легенда свидетельствует, что он выпустил стрелу, летевшую целое утро и упавшую в полдень за 2250 километров. Когда Араш отпустил свой лук, он якобы упал на землю и умер", – пишет CNN. Отметим, с 13 сентября, когда россияне впервые применили ударные беспилотники против Украины, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили более 300 дронов, но десяткам удалось поразить свои цели и уничтожить жизненно важную энергетическую инфраструктуру.

Напомним, согласно сообщениям анонимных чиновников западной страны, Иран планирует отправить в Россию тысячу единиц оружия до конца года, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и боевые беспилотники.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Иран должен направить россиянам в начале ноября партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Дивно, чомуІран досі не захопив сксжімо Ірак, Сирію і не знищив Ізраїль? 🤔 А знєте, чому? Бо не володіє для цього ресурсами. І той Араш така ж фігня, як і "мопед". Тобто певні проблеми створити може, але ситуацію переламати - ні.
  • Rar4k Rar4kp
    Всьо, розходимось, пора здаватись....Перелом же у війні на користь русні буде😂😂😂😂CNN джерело надійне, офігенне, надійне, як швейцарський годинник. Налякали перси їжака голою дупою. Забули, бородаті, як від англійців, та іракців відгрібали?
  • Deodar Revolution
    Коли Араш відпустив свій лук, він нібито впав на землю і помер

    Запустило ***** беспилотник Arash-2, лягло и сдохло
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