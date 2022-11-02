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Корабли под нашим флагом продолжат движение по "зерновому коридору", - минобороны Турции

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акар
В рамках Черноморской зерновой инициативы нет проблем с выходом судов под флагом Турции, они будут выходить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом сказал журналистам глава министерства Хулуси Акар.

"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и идут по морю, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - заявил министр обороны.

Акар отметил, что из портов Украины уже вывезено более 10 млн тонн продовольствия.

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Топ комментарии

  • Павел Гусев 72100917
    Так вот оказівается как по турецки звучит: "Русский военный корабль - иди НА}{\/Й!"
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Судно под флагом государства формально является территорией этого государства. Так что таки обсерется.
  • Vsevolod Marchenko
    Та всереться він в чумайдан і нічого не зробить. Турки в Чорному морі сильніші за росіську на порядок. Та до того, не треба забувати, що Туреччина член НАТО, а на базі ВПС Інджилик зберігаються ядерні боєголовки США.
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