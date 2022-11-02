За прошедшие сутки Россия убила девять гражданских, 19 – ранены. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 1 ноября, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погибли 9 гражданских лиц, еще 19 получили ранения.