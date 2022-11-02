ФСБ задержала гражданина Украины за якобы подготовку диверсии на ЛЭП в оккупированном Крыму

В Федеральной службе безопасности России заявили о задержании гражданина Украины, якобы готовившего диверсию на линиях электропередач в оккупированном Крыму.

Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

В российском ведомстве сообщили, что задержанный - гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ.

Утверждается, что у него якобы изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из муниципалитетов.

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Против задержанного открыто уголовное производство по статьям 30-281 (приготовление к диверсии) и 222.1 (незаконное обращение взрывчатки) УК России.

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Как сообщает российское агентство "Крыминформ", по оценкам специалистов, в случае повреждения опор без света осталось бы более 5 тысяч абонентов, включая объекты социальной инфраструктуры.