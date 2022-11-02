Согреть украинцев. Благотворители закупают буржуйки и генераторы для жителей Донетчины

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал 50 генераторов и 878 буржуек жителям Донецкой области в рамках проекта "Согрей Украину".

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине целые районы и города вынуждены жить без электричества и отопления. С наступлением холодов это становится настоящим испытанием для людей, особенно детей и лиц преклонного возраста.

По многочисленным запросам от жителей Донецкой области "Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные громады Донбасса и громады, которые находятся на линии фронта. Первые 50 генераторов и 878 буржуек уже передали людям.

"Жителям, у которых нет отопления, мы передаем гуманитарную помощь в виде тысяч печок-буржуек. Эти принадлежности помогут местным пережить грядущую зиму, которую прогнозируют чрезвычайно сложной. Верим, что совместными усилиями мы согреем людей, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий", - уверен основатель и меценат фонда Эдуард Мкртчан.

После полномасштабного вторжения врага на территорию Украины жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Но жители Донбасса живут в этих реалиях уже девятый год подряд и стойко выдерживают все испытания, которые вынуждены терпеть из-за агрессии оккупантов. Благотворители поддерживают людей и обеспечивают их необходимым.

"Пока Вооруженные силы Украины отстаивают нашу землю и ежедневно приближают победу над врагом, мы заботимся о пострадавших в результате российского вторжения украинцами. Цель у всех общая - свободная, сильная, независимая Украина", - отмечает Эдуард Мкртчан.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет активную общественную деятельность с августа 2021 года. Основными приоритетами в работе фонда есть позитивные изменения в образовании и медицине, разнообразные инфраструктурные проекты и социальные инициативы. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Жители Донецкой области могут обратиться в фонд за психологической, юридической, гуманитарной помощью на безвозмездной основе.