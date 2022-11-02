Каждый пятый мобилизованный в РФ погиб, не доехав до фронта, - "Новая газета"
Такие подсчеты приводит российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа", сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщения о гибели мобилизованных начали поступать сразу после призыва, когда они еще не доехали до фронта. Причины смертей – драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.
На фронте россияне, по данным издания, начали гибнуть в начале октября. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло не только 9-10 дней. Больше всего погибших – с Урала.
Журналисты считали ликвидированных россиян по сообщениям официальных лиц из СМИ, документам и сообщениям о похоронах в соцсетях. Они отмечают, что, скорее всего, реальное количество погибших мобилизованных значительно выше их оценок.
Мобилизованные россияне, желающие сохранить свою жизнь, могут обращаться на организованные для них горячие линии по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
Украина гарантирует соблюдение Женевской конвенции в отношении пленных.