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Каждый пятый мобилизованный в РФ погиб, не доехав до фронта, - "Новая газета"

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росіяни,чмобіки,мобілізовані
По подсчетам российских журналистов, которые базируются на официальных данных, с 21 сентября погибли более 100 мобилизованных российских журналистов. Каждый пятый из них даже не доехал до фронта.

Такие подсчеты приводит российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщения о гибели мобилизованных начали поступать сразу после призыва, когда они еще не доехали до фронта. Причины смертей – драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

На фронте россияне, по данным издания, начали гибнуть в начале октября. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло не только 9-10 дней. Больше всего погибших – с Урала.

Журналисты считали ликвидированных россиян по сообщениям официальных лиц из СМИ, документам и сообщениям о похоронах в соцсетях. Они отмечают, что, скорее всего, реальное количество погибших мобилизованных значительно выше их оценок.

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Мобилизованные россияне, желающие сохранить свою жизнь, могут обращаться на организованные для них горячие линии по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Украина гарантирует соблюдение Женевской конвенции в отношении пленных.

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    У вас "хайповий" заголовок.
    По ньому виходить, що якщо мобілізували, скажімо, 300 тисяч, то ще до прибуття на фронт загинуло 60 тисяч.
    Маячня.
    Кожен п`ятий зі ста офіційно загиблих. Тобто всього 20 осіб. Це взагалі ні про що.
  • vuiko dobrui
    Супер !!! скільки набоїв, мін та всього іншого ждля ЗСУ кацапи зʼєкономили !!!
  • Raccoonenko
    Те, що чмобіки дохнуть, як мухи, то хороша новина. Але заголовок - люта маніпуляція
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