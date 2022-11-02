Турция озвучила требования РФ для возобновления зернового соглашения

Москва хочет обеспечить свой экспорт зерна и удобрений.

Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чья страна вместе с Организацией Объединенных Наций помогла заключить соглашение от 22 июля с целью смягчения мирового продовольственного кризиса, заявил, что Анкара верит в то, что будет достигнута договоренность о ее продлении.

"У России есть определенные требования по безопасности после недавнего нападения на ее корабли", - сказал Чавушоглу.

Москва также обеспокоена своим экспортом удобрений и зерна, добавил он.

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Эти товары не входят в список санкций, "но перевозящие их корабли все еще не могут пришвартоваться", сказал министр, повторяя комментарии российских официальных лиц.

"Они все еще не могут получить страховку, и выплаты не производятся. Поэтому корабли многих стран уклоняются от перевозки этих грузов", - отметил Чавушоглу.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

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