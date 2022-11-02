Шойгу решил, что войск НАТО на границе с РФ стало в 2,5 раза больше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность войск НАТО на границе с Россией выросла в 2,5 раза и составила более 30 тыс. человек.

Об этом Шойгу заявил на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование вооруженных сил внерегиональных государств НАТО.

Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 г. выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - заявил Шойгу.

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По его мнению, НАТО намерена создать у границ РФ полномасштабную систему коллективной обороны.