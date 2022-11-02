Нардепы постараются ограничить нормы законопроекта, имплементирующего международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств, - Шабунин

В ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать во втором чтении за правительственный законопроект 8008, но некоторые поправки к документу вынесут на голосование, чтобы получить возможность избегать слишком пристального внимания общественности.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные нардепы решили использовать евроинтеграционный законопроект для продвижения шкурняка".

В ближайшие дни парламент будет голосовать во втором чтении правительственный законопроект №8008.

Смотрите: Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

Он имплементирует международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств и должен выполнить одно из требований предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Так вот несколько депутатов подали поправки о сокращении срока пребывания в статусе "национального публичного деятеля": до трех лет после увольнения или только на должности.

Международные стандарты требуют, чтобы после увольнения политики оставались под пристальным мониторингом все время. И именно это очень не устраивает отдельных депутатов.

Это поправки 16, 19, 22 (Мамка), 31, 32 и 42 (Герасимов). Профильный комитет парламента отклонил эти поправки, но в зале их точно будут ставить на голосование", – указал он.

Активист напомнил, что такой подход вреден.

Также читайте: Правительство нарушило свое обещание перед ЕС и не увеличило финансирование САП, - Шабунин

"Уважаемые депутаты, нельзя одной рукой имплементировать стандарты борьбы с отмыванием средств, а другой - их ликвидировать. В то же время комитет исключил норму, которая позволила бы более тщательный финмониторинг олигархов (правку Герасимова 105). Мы в ЦПК с нетерпением ждем голосования этого проекта Радой", – резюмирует Шабунин.