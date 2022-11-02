Россия может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке, - генерал Забродский

Российские оккупанты могут создать две ударные группировки на Сумском и Запорожском направлениях, чтобы попытаться окружить группировку Вооруженных Сил Украины на левобережье Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал первый заместитель председателя оборонного комитета Совета, член фракции "Европейская солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье "Отечественная война. Сухопутные военные перспективы" для Укринформа.

По его словам, противник в 2023 году может создать два мощных удара группировки на Запорожском и Сумском направлениях, в частности, благодаря боеспособным частям, которые отойдут из Херсона. Эти группировки могут попытаться нанести два одновременных удара на направлениях Сумы-Полтава-Днепр и Запорожье-Днепр, а группировка РФ на Донбассе должна сковывать действия ВСУ и исключать возможность использования войск на других направлениях.

Конечной целью подобной операции оккупантов может быть стратегическое окружение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, а также принуждение Украины к переговорам с позиции силы. Забродский отмечает, что подобный план неприятеля не является неожиданным для Украины, поскольку россияне рассматривали его еще весной — отдельные элементы его противник пытался реализовать.

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Генерал считает, что российское командование может учесть опыт весенних просчетов с безуспешными попытками оккупировать большие населенные пункты и не ставить задачу захватывать крупные города в принципе, поскольку главной целью будет перерезание логистики ВСУ на Востоке, например шоссе Е50 и М03.

Военачальник отмечает, что Украина уже укрепила и продолжает укреплять оборону в указанных направлениях. Он заявляет, что замысел стратегического окружения выглядит более реалистично для РФ именно с северного направления. Украине, по мнению Забродского, необходимо создать два оперативных объединения для противодействия планам россиян - они должны состоять из 4-5 общевойсковых бригад, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских каждое.

В целом — это до 600 танков, до 1100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты и до 500 единиц ствольной и реактивной артиллерии — Забродский отмечает, что с учетом плановых поставок оружия и военной техники, а также возможностей украинской промышленности такие показатели вполне реалистичны.

Генерал написал, что вышеупомянутый вариант развития является самым опасным, а потому следует предусмотреть готовность восточной группировки ВСУ к возможным длительным автономным боевым действиям и операциям — прежде всего это касается обеспечения продовольствием, топливом и боекомплектом. Операции восточной группировки могут ограничиваться не только обороной, поскольку при определенных условиях ВСУ могут нанести удары по Луганску и Мариуполю, которые кардинально изменят ситуацию на фронте.

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Забродский, принимая во внимание угрозу со стороны Беларуси, настаивает на необходимости создания отдельного объединения на Полесском и Волынском направлениях с усиленным артиллерийским комплектом, который обеспечит огневое прикрытие немногочисленных направлений для продвижения в глубь Украины и позволит построить оборону на широком фронте.

Резюмируя, военачальник отмечает, что другие оперативные и стратегические перспективы открываются при сохранении стратегической инициативы по Украине, когда весной россиянам придется играть по украинскому сценарию и продолжать реагировать на действия ВСУ.

"Традиционно ключевым для нас фактором будет время. Наиболее привлекательным с точки зрения сезонных смен местности является непродолжительное погодное "окно" в конце февраля – начале марта, показавшее события прошлой весной. Упреждение противника в развертывании группировок будет означать, что именно украинское командование будет определять когда и где именно по его решению наступит весна 2023 года", - написал генерал.

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