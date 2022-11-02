Укрпочта будет работать и без света. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Независимо от графиков отключения света клиенты смогут:
- получить пенсионные и другие выплаты;
- оформить все виды отправлений;
- получить посылку;
- оформить подписку на периодические издания;
- купить товары;
- оплатить коммунальные услуги;
- осуществить почтовые денежные переводы внутри Украины.
"Опыт Укрпочты работать в условиях отсутствия автоматизации стал сейчас нашей сильной стороной: у Укрпочты сохранились алгоритмы работы "на бумажках", нам просто нужно к ним вернуться на случай, если отделения почтовой связи долгое время будут без света. Главное, что должны знать наши клиенты - Укрпочта будет работать и предоставлять услуги и со светом, и без", - говорит гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
При этом ряд операций без света осуществлять невозможно: нельзя пополнить карточный счет, снять наличные с карты и рассчитаться безналично.
При этом такие услуги, как перевод с карты на карту и денежные переводы с карты домой или с карты в отделение можно осуществить на сайте "Укрпочты".