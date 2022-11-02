Укрпочта будет работать и без света. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Укрпочта будет предоставлять большинство услуг вне зависимости от графиков отключения света.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Независимо от графиков отключения света клиенты смогут:

получить пенсионные и другие выплаты;

оформить все виды отправлений;

получить посылку;

оформить подписку на периодические издания;

купить товары;

оплатить коммунальные услуги;

осуществить почтовые денежные переводы внутри Украины.

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"Опыт Укрпочты работать в условиях отсутствия автоматизации стал сейчас нашей сильной стороной: у Укрпочты сохранились алгоритмы работы "на бумажках", нам просто нужно к ним вернуться на случай, если отделения почтовой связи долгое время будут без света. Главное, что должны знать наши клиенты - Укрпочта будет работать и предоставлять услуги и со светом, и без", - говорит гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

При этом ряд операций без света осуществлять невозможно: нельзя пополнить карточный счет, снять наличные с карты и рассчитаться безналично.

При этом такие услуги, как перевод с карты на карту и денежные переводы с карты домой или с карты в отделение можно осуществить на сайте "Укрпочты".