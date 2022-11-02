"Звезду" российской пропаганды задержали в Украине: сбежала с Донетчины из-за войны, но прославляла оккупантов

В Харьковской области задержали героиню роликов российской пропаганды. Женщина сбежала из родной Донецкой области и прославляла страну-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

60-летняя Людмила родилась в поселке Мироновское Донецкой области и считалась внутренне перемещенным лицом в с. Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.

"Эта женщина уже видела войну России против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала "русский мир". Более того, она переехала в Харьковскую область, а не к россиянам", - рассказали в полиции.

Отмечается, что Большой Бурлук и деревни вокруг него оккупировали 25 февраля. С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию.

5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о позитивных настроениях по оккупации, прославляла и оправдывала действия оккупантов.

Следователи собрали все доказательства – видеоматериалы и показания местных жителей и сообщили Людмиле о подозрении в коллаборационизме (ч. 6 ст. 111-1 УК).

Санкция статьи – лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.