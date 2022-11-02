КНДР поставляет большие партии артиллерийских снарядов в Россию, - Белый Дом

Северная Корея скрыто поставляет России большие партии артиллерийских снарядов для применения в войне против Украины.

Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще в сентябре Северная Корея публично отрицала, что намерена поставлять в Россию боеприпасы для их использования в Украине. Однако мы располагаем информацией, указывающей на то, что КНДР тайно обеспечивает российскую войну в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов", - отметил в связи с этим представитель Белого дома.

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