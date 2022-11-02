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КНДР поставляет большие партии артиллерийских снарядов в Россию, - Белый Дом

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корея,кндр,північна
Северная Корея скрыто поставляет России большие партии артиллерийских снарядов для применения в войне против Украины.

Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще в сентябре Северная Корея публично отрицала, что намерена поставлять в Россию боеприпасы для их использования в Украине. Однако мы располагаем информацией, указывающей на то, что КНДР тайно обеспечивает российскую войну в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов", - отметил в связи с этим представитель Белого дома.

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  • Підлога Маккартні
    Итак Украина на данный момент воююе с парашей, бульбашами, корейцами, кетайозами и неподмытыми иранцами. Да уж... А НАТА ссыт нам помочь
  • FT FT
    Фактически уже идет третья мировая война. Украина воюет против всего террористического мира
  • Maxim Ak-Murza
    Не устали еще постить отрыжки русской пропаганды?
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