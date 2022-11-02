Лопнули сразу 4 колеса: в аэропорту Иркутска аварийно сел самолет А-320 "Уральских авиалиний"
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В Иркутском аэропорту совершил аварийную посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает telegram-канал Baza.
Самолет прилетел в Иркутск из Душанбе. На борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не пострадал.
В то же время уже полтора часа над аэропортом кружит еще один самолет, который не может совершить посадку из-за находящегося на полосе борта.