Лопнули сразу 4 колеса: в аэропорту Иркутска аварийно сел самолет А-320 "Уральских авиалиний"

В Иркутском аэропорту совершил аварийную посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает telegram-канал Baza.

Самолет прилетел в Иркутск из Душанбе. На борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

В то же время уже полтора часа над аэропортом кружит еще один самолет, который не может совершить посадку из-за находящегося на полосе борта.

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