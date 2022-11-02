В Украине пропавшими без вести считаются около 7 тыс. человек, - Минобороны

Пропавшими без вести в Украине считаются около семи тысяч человек.

Как передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, по информации уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко, пропавшими без вести сейчас считаются около семи тысяч человек.

"Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить и его жизни, и здоровью непосредственно, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует", – сообщила Маляр.

Например, она отметила, что фото человека в военной форме может навредить лицу, которое скрывается на временно оккупированной территории и ищет способы вернуться, или же человек может находиться в плену как гражданское лицо. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Маляр посоветовала родственникам обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

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