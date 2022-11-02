Путинская Россия не способна выжить, - профессор истории Чикагского университета

Путинская Россия не может выжить в нынешнем виде и обречена на упадок.

Об этом сказал профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы Майкл Ходарковский во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из причин в том, что так и не были согласованы отношения между "национальным" и "имперским". Россия остается империей, как это было на протяжении всего ее существования. Она, так сказать, колониальная империя, никогда этого не признававшая", – сказал он.

Майкл Ходарковский отметил, что одна из основных проблем России состоит в том, что она не имеет идентичности.

"Потому что нет простого ответа на вопрос, что такое российский и русский. Путин и его люди это понимают. И потому упадок России – это то, что заставляет их делать то, что они делают", – подчеркнул он, имея в виду войну против Украины.

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"Они пытаются противостоять упадку таким агрессивным геополитическим поведением. Пытаются таким образом решить эти проблемы российской нации", - добавил профессор.

По его словам, проблема создания русской идентичности в рамках действующей российской империи состоит в том, что для этого нужна подлинная демократическая федерация и децентрализация власти.

"Это означает демократию. А Путин этого сделать не может", – резюмировал Майкл Ходарковский.