Мы будем безжалостны: Кулеба рассказал о последствиях для Ирана в случае помощи России

Украина предупредила Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Теперь выбор остается непосредственно за Тегераном.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

Отвечая на вопрос по поводу информации о том, что Иран планирует предоставить России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных дронов в начале ноября, Кулеба заявил, что украинская сторона проинформировала Тегеран о серьезных последствиях в случае принятия соответствующего решения.

"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю, когда речь идет об участии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в ответных своих действиях", - заявил Кулеба.

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Глава МИД отметил, что для Ирана более мудрым решением было бы сворачивание военного сотрудничества с Россией.

Напомним, согласно данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.