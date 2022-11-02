Батарея ЗРК Aspide, 4 системы ПВО Hawk, ПТРК, пушки и снаряды: военная помощь от Испании уже на пути в Украину

Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение", - сказал он.

Министр отметил, что решение Испании передать системы Hawk несколько недель назад стало сигналом для других стран начать поиск систем Hawk для их передачи в Украину.

"Это именно то, о чем мы просили Испанию, это то, что поможет нам защитить нашу гражданскую инфраструктуру", – сказал Кулеба.

Комплексы Aspide рассчитаны на защиту стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы или морские порты. Они могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов.

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