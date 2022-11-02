ВСУ уничтожили вражеские системы ПВО в Херсоне, - Хлань. ФОТО

В среду, 2 ноября, ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсоне, в результате чего уничтожили вражеские системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") - попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев", - говорится в сообщении.

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