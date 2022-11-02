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ВСУ уничтожили вражеские системы ПВО в Херсоне, - Хлань. ФОТО

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херсон
В среду, 2 ноября, ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсоне, в результате чего уничтожили вражеские системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") - попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили вражеские системы ПВО в Херсоне, - Хлань 01

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота-виконавцям респект...
  • volodymyr antonshchuk
    Bravo
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Отличная работа!!!
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