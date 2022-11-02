Во Львове устанавливают водяные колонки как резервный источник водоснабжения

Львовводоканал пробуривает новые и восстанавливает старые скважинные колонки во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает коммунальное предприятие "Львовводоканал" на своей странице в фейсбуке.

"Львовводоканал" установил 12 водяных колонок во Львове для обеспечения города еще одним резервным способом водоснабжения", - говорится в сообщении.

Начиная с июня текущего года предприятие начало приводить в порядок старые колонки и бурить новые, говорится в сообщении.

Места для новых колонок определяли путем геологической разведки – гидрогеологи определили места с соответствующим водоносным горизонтом и где соблюдены санитарные нормы. Вода в колонках прошла лабораторные исследования.

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"Эти колонки качают воду из скважины, они не берут воду из городской сети водоснабжения и абсолютно автономны. На местах новых скважин установили механические колонки, предоставленные немецкими меценатами как гуманитарная помощь", - говорится в сообщении.