САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко

Прокуроры САП зарегистрировали производство после расследования "УП" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба САП в ответ на запрос "Украинской правды".

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистском расследовании "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны", в Единый реестр досудебных расследований 02.11.2022 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. - Ред.)

(злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. - Ред.) ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере. - Ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование было поручено детективам НАБУ.

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что сейчас Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым по уголовным производствам, где процессуальное руководство осуществляет САП.

По состоянию на 17:10 сам Резниченко на расследование публично никак не отреагировал.