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РФ на войне в Украине отказалась от концепции батальонных тактических групп, - британская разведка

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рф,передислокація
За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, преимущественно прекратили развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ) из-за недостатков их концепции.

Об этом со ссылкой на разведку сообщает во вторник Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет и предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (отступая от обычной западной практики) артиллерию.

Несколько внутренних недостатков концепции БТГ было обнаружено во время высокой интенсивности широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, поскольку модель БТГ была разработана для продвижения", - говорится в сводке.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А їм нема куди діваться Психологія кацапів - стадна! Вони не здатні діять індивідуально! А перевчать - це значить мінять всю систему підготовки військ А у них нема на це можливостей: ні часу, ні вміння
  • Шимус
    идиоты как не крути возврат к полковой системе это 19й век
  • Vadim Izumov #511001
    Не совсем так, современная война это дроны, точные ракеты ( с искуственным интелектом), самолеты 5го и уже 6го поколения. А в кацапии у власти зеки и дебилы, мозги сдрыснули. Пример : Хаймарсы , Джавелины, Стингеры это устаревшее оружие прошлого века, которое роздолбало их 2ю армию.
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