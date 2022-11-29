РФ на войне в Украине отказалась от концепции батальонных тактических групп, - британская разведка

За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, преимущественно прекратили развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ) из-за недостатков их концепции.

Об этом со ссылкой на разведку сообщает во вторник Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет и предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (отступая от обычной западной практики) артиллерию.

Несколько внутренних недостатков концепции БТГ было обнаружено во время высокой интенсивности широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, поскольку модель БТГ была разработана для продвижения", - говорится в сводке.

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