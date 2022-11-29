РФ на войне в Украине отказалась от концепции батальонных тактических групп, - британская разведка
Об этом со ссылкой на разведку сообщает во вторник Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет и предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (отступая от обычной западной практики) артиллерию.
Несколько внутренних недостатков концепции БТГ было обнаружено во время высокой интенсивности широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.
"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, поскольку модель БТГ была разработана для продвижения", - говорится в сводке.