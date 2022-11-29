Харьковская ОГА закупает металлопластиковые окна по ценам, вдвое выше всех возможных, - "Наші гроші"

Харьковская ОГА решила закупить окна на 70 млн грн, без проведения торгов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші". Соответствующее соглашение 22 и 25 ноября заключило департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса с компанией "Экипаж".

Согласно договору, до конца 2022 года компания должна поставить в Харьков 8546 кв. м оконных блоков из профиля WDS. При этом договоры на поставку никто не опубликовал, потому подробные характеристики и цена за штуку неизвестны. Однако если разделить полную стоимость на объем поставки, то получится, что один квадрат блоков стоит 8,2 тыс. грн.

Цена на окна, как сказано на сайте производителя, зависит от:

- их конфигурации (стандартной или фигурной);

- размера (типичного или уникального);

- стеклопакета (количество камер);

- профиля (марка, количество камер и уплотнительных контуров);

- изготовителя фурнитуры;

- удаленности объекта.

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Указано, что сейчас "Экипаж" продает типовые окна с профилем WDS от класса "эконом" до класса "премиум" по следующим ценам:

- одностворчатые с открыванием – по 2 892-3 946 грн за квадрат;

- двустворчатые с открыванием – по 2 519-3 457 грн за квадрат;

- трехстворчатые поворотно-откидные по 2 124-2 936 грн за квадрат.

При этом, как отметили "Наші гроші", цены, скорее всего, указаны без доставки.

Для сравнения, в сентябре Харьковский национальный университет внутренних дел заказывал себе окна. Но это происходило из-за торгов. Тогда компании Даная Холдинг заказали окна производства того же Экипажа по 3 956 грн за квадрат. В частности, это белые металлопластиковые оконные блоки разных размеров с двухкамерным стеклопакетом 4i-10ar-4-10ar-4i, пятикамерным профилем и фурнитурой Axor (Украина). Окна должны были поставить в Каменец-Подольский в Хмельницкой области, куда университет переехал из-за вторжения РФ.

Также в сентябре городской совет Бучи на Киевщине из-за торгов заказал предпринимателю окна для жилых домов по 3566 грн за квадрат без НДС. В частности, в горсовете заказали белые металлопластиковые оконные блоки по индивидуальным замерам с двухкамерным стеклопакетом, четырехкамерным профилем Viknar'off Fenster 400 и фурнитурой Accado (Турция). Поставщик был из Ровенской области, а завод Viknar'off находится в Тернополе. Окна должны были через десять дней доставить в Бучу.

Указано, что владельцами компании "Экипаж" из Первомайского в Лозовском районе Харьковщины являются Сергей и Михаил Теплицкие. Директором является Максим Кунченко.

Профиль под брендом WDS производит днепровский "Миропласт", которым владеет Вадим Ермолаев и турецкая фирма "Бета Кимйасал Мадделер Ятирим" (Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S.). Владельцами последней являются граждане Турции Башер Хасан, Башер Эсер, Башер Мустафа, Оан Ирем и Тайакиси Ахмет. Ермолаев, Башер Хасан, Башер Мустафа и Оан Ирем также владеют "Аксор Индастри", которое производит фурнитуру под брендом Axor.

Руководителем Департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА возглавляет Сергей Магдысюк. Руководителем облгосадминистрации Олег Синегубов.