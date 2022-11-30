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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 ноября потери личного состава противника составляют около 88 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2914 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1902 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 210 (+1) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Kare Resa
    Вторая армия оказалась совсем не второй армией. Второй армией оказалась европейская армия Украины, которая продолжает громить армию страны спонсора терроризма. Слава ВСУ!
  • Валентина Саюн #523841
    Ще не критична цифра,але наближення скоро. Судячи з аналізу, арта уже не та, літаки ще мають чим бомбить, але час і ЗСУ зроблять свою справу. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
  • Владимир Николенко #234291
    17 060 окупантів за листопад
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