Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 ноября потери личного состава противника составляют около 88 880 человек.