Более 100 тыс. украинских защитников и 20 тыс. гражданских погибли на войне с Россией, - фон дер Ляйен. ВИДЕО
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Брюсселе.
"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Мы все помним ужас Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности за преступление агрессии против суверенного государства", - отметила президент Еврокомиссии.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.