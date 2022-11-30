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Более 100 тыс. украинских защитников и 20 тыс. гражданских погибли на войне с Россией, - фон дер Ляйен. ВИДЕО

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Брюсселе.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Мы все помним ужас Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности за преступление агрессии против суверенного государства", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.

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Топ комментарии

  • Eduard Povolotsky
    Шось там з цифрами не то.
  • Антон Н #546127
    Дуже сумно, якщо це дійсно так. Вічна слава нашим героям.
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    27.11.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
    https://t.me/generalsvr2/360
    Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
    Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
    Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
    --------
    *******:
    безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676
    зазвичай поранених втричі більше, ніж загиблих.
    Тоді сумарно з пораненими (без ЛДНР): 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
    --------
    Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
    Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
    =====
    Загалом з пораненими (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
  • SabakaBarabaka Yo #524041
    Не важливо 100к чи 1кк. За хоч одного вбитого - треба 100 орків. Вбивства почалися ще з окупації Криму. Перший українській прикордонник. Вже тоді було все зрозуміло.
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