Российский диктатор Владимир Путин ужесточает репрессивные полномочия государства, чтобы еще больше подавить инакомыслие.

Об этом говорится в мире разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в июле Путин утвердил поправки к "закону об иностранных агентах" 2012 года, который широко используется для репрессий против оппонентов режима, - новые меры вступят в силу 1 декабря.

Закон 2012 года определял "иностранных агентов" как физических лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение тех, кто просто находится под неопределенным влиянием или давлением иностранных игроков.

Российское министерство юстиции теперь будет вправе публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов", что почти наверняка подвергнет их риску преследования.

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Новые поправки в закон еще больше расширят репрессивные полномочия Кремля. Подобная тенденция сохраняется с момента возвращения Путина в должность 2012 года, однако резко ускорилась после 24 февраля.

Кремль, вероятно, предупреждает, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, резюмировали в отчете.

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