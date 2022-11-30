Путин усиливает репрессии против россиян на фоне отсутствия побед на фронте, - британская разведка
Об этом говорится в мире разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что в июле Путин утвердил поправки к "закону об иностранных агентах" 2012 года, который широко используется для репрессий против оппонентов режима, - новые меры вступят в силу 1 декабря.
Закон 2012 года определял "иностранных агентов" как физических лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение тех, кто просто находится под неопределенным влиянием или давлением иностранных игроков.
Российское министерство юстиции теперь будет вправе публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов", что почти наверняка подвергнет их риску преследования.
Новые поправки в закон еще больше расширят репрессивные полномочия Кремля. Подобная тенденция сохраняется с момента возвращения Путина в должность 2012 года, однако резко ускорилась после 24 февраля.
Кремль, вероятно, предупреждает, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, резюмировали в отчете.