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В Еврокомиссии уточнили заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Речь шла как о погибших, так и о раненых

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фон,дер,ляєн
В Еврокомиссии прокомментировали заявление президентки Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что Украина потеряла более 100 тыс. защитников.

Об этом сообщила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России", - отметила она.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Представитель Зеленского заявил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

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    25 тис. загиблих 75 тис. поранених. Десь так і є, на жаль...
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    Чому ми почали соромитися своїх втрат? Завжди кажемо, що ніхто не буде забутий, але потім хочемо вірити абсолютно ілюзорній статистиці від марафону. Краще гірка правда(якщо вже почали казати) ніж солодка брехня.
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