Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против "Слуги Народа" Аллахвердиевой, - ЦПК

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что открыл дело в отношении народной депутатки от "Слуги Народа" Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Центра противодействия коррупции".

"Случилось это только после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В ЦПК напоминают, что в октябре генпрокурор "испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК)".

"Таково вот продолжение "лучших практик" своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас. Господин Костин, ну можно ведь было все с самого начала сделать по-нормальному? Или это такая пагубная привычка – сначала все доводить до беспредела? Если все это, чтобы успокоить бывших коллег по Раде и показать, что их точно прикроют, то просто знайте – так больше не работает. И не будет работать после победы ВСУ", - отмечают в ЦПК.

Также подчеркивается, что в целом, такие дела должны начинаться не с давлением через суд, а в тишине. Чтобы не дать фигурантам бежать за границу, как это удалось тому же Шевченко.

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"Сейчас же надеемся, что уже скоро швейцарские часы Аллахвердиевой за 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами будут среди доказательств по делу, а не на руке нардепа. Как и 14,4 млн грн, которые якобы подарил ей отец, официально не получавший миллионные доходы за последние годы. Этот случай рядом с последними делами САП – весомый аргумент за возобновление декларирования депутатов и чиновников. Это шанс для народных депутатов показать, что во время войны они не занимались коррупцией, а реально работали для страны", – резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось, за генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы. Позже глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой.