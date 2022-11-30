Новости

Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против "Слуги Народа" Аллахвердиевой, - ЦПК

22 43062
аллахвердієва
Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что открыл дело в отношении народной депутатки от "Слуги Народа" Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Центра противодействия коррупции".

"Случилось это только после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В ЦПК напоминают, что в октябре генпрокурор "испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК)".

"Таково вот продолжение "лучших практик" своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас. Господин Костин, ну можно ведь было все с самого начала сделать по-нормальному? Или это такая пагубная привычка – сначала все доводить до беспредела? Если все это, чтобы успокоить бывших коллег по Раде и показать, что их точно прикроют, то просто знайте – так больше не работает. И не будет работать после победы ВСУ", - отмечают в ЦПК.

Также подчеркивается, что в целом, такие дела должны начинаться не с давлением через суд, а в тишине. Чтобы не дать фигурантам бежать за границу, как это удалось тому же Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК

"Сейчас же надеемся, что уже скоро швейцарские часы Аллахвердиевой за 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами будут среди доказательств по делу, а не на руке нардепа. Как и 14,4 млн грн, которые якобы подарил ей отец, официально не получавший миллионные доходы за последние годы. Этот случай рядом с последними делами САП – весомый аргумент за возобновление декларирования депутатов и чиновников. Это шанс для народных депутатов показать, что во время войны они не занимались коррупцией, а реально работали для страны", – резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось, за генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы. Позже глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой.

Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против Слуги Народа Аллахвердиевой, - ЦПК 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mganga Zambezi
    Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

    Арахамия: Да.

    Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

    Арахамия: Энергии много.

    Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
  • Николай Нестор Нагорняк
    Де ж вони скільки г*вна понаходили для однієї партії? Нехай вже старі партії з бувших комсомолят, а то вже ті що народилися і жили при незалежній Україні. Де ж той асинізотор, що їх назгрібав ?
  • Алла Новосад #194524
    Відкрив, але значно пізніше, ніж мав це зробити по закону.

    "Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

    У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

    Джерело:
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости