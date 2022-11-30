Предварительное условие рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО - ее победа над Россией, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Стотенберг считает, что сейчас важно обеспечить победу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом (НАТО. - Ред.), предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, чтобы Украина победила. И мы помогаем, чтобы это произошло в этот момент. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, горючим, всем, что нужно украинцам для самообороны. Это непосредственная важнейшая задача для союзников", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что для победы Украины союзники должны мобилизоваться, насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.

"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", - добавил он.

Столтенберг отметил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом, и самым важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.

"Мы должны развивать ближе партнерство – и политическое, и практическое – с Украиной. Это усилит их институты, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости. А также это поможет Украине приблизиться к членству", - подытожил генсек НАТО.

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