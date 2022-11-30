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Взрыв прогремел в польстве Украины в Мадриде, пострадал один сотрудник: Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за границей (обновлено)

10 09917
посольство,іспанія
Испанская полиция сообщила, что сотрудник украинского посольства в Мадриде получил ранения в результате взрыва.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел, когда работник посольства взял письмо. Он получил легкие травмы, его госпитализировали.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook рассказал, что во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали. Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом.

Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Рашкин терорізм расползается по світу - треба кацапів давати як тарганів і дустом дустом
  • Danilo Kosmina #241992
    ..правоохоронцы, начните с малого - возьмите под стражу дермака, без залогов и прочей пещерной лабуды, и держите в одиночке пока этот альфонс не расскажет всё, многие знают что именно это "всё", пусть просто подтвердит факты своим признанием..
    а то наши зебилы от всех требуют (как сейчас от испанцев) эффективного расследования, в то время, когда кроты на печерских пагорбах роют свои норы в любых направлениях, как хотят, подрывают само государство Украина
  • Yakov Nemo
    Що це таке Польство редактор спит
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