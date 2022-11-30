Взрыв прогремел в польстве Украины в Мадриде, пострадал один сотрудник: Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за границей (обновлено)

Испанская полиция сообщила, что сотрудник украинского посольства в Мадриде получил ранения в результате взрыва.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел, когда работник посольства взял письмо. Он получил легкие травмы, его госпитализировали.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook рассказал, что во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали. Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом.

Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - говорится в сообщении.