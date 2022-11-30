Союзники НАТО объявили о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин, - Кулеба

На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой встрече были объявлены новые взносы стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма. Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины – все это уже вскоре приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы. Но все должно происходить очень быстро, мы не можем ждать", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что попросил союзников быть с Украиной не только столько, сколько нужно, но и предоставлять Украине все, что ей нужно настолько быстро, насколько это необходимо.

Глава МИД сообщил, что призвал Альянс принять решение о передаче Украине западных танков натовского образца.

"Я привел очень простой пример, что с самого начала войны всегда были какие-то психологические барьеры относительно поставок оружия: то нам артиллерию не поставляли, то нам MLRS не поставляли, то еще что-то. А теперь все нам поставляют. Но эти решения они принимали после того, как происходила какая-то трагедия на фронте и у них уже не было другого выбора, как принять это решение. Так что я сказал: поменяйте логику, не ждите, пока произойдет что-то плохое, примите это решение сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того, чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий и украинских граждан", - рассказал Кулеба.

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