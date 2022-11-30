Россия будет в первую очередь финансировать фильмы о деградации Европы, Малороссии как исторической области России и "противодействии нацизму"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое "повышало бы их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, которое предоставляет возможности для развития и самореализации".
Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и "Малороссию как историческую область России".
Финансово поддержат также фильмы о "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма" и "героизме и самоотверженности российских военных во время специальной военной операции" в Украине.
Всего в списке 17 тем.