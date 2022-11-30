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Военный дрон российской госкорпорации "Алмаз-Антей" оказался копией китайского бытового коптера, - СМИ

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коптер,дрон
Созданный для российской армии дрон "Добрыня", представленный государственным концерном "Алмаз-Антей", вероятнее всего, является копией бытового китайского квадрокоптера. Стоимость китайского устройства в интернет-магазинах – около 560 долларов. Стоимость российского дрона – более 2 тысяч долларов за штуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

О новом продукте "Алмаз-Антея" подробно рассказывал телеканал НТВ. В сюжете говорится, что аппарат из российских комплектующих выпускают на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Разработка, как утверждается, заняла четыре месяца. Прокремлевские блоггеры обратили внимание, что российский дрон сильно напоминает китайскую разработку iFlight Nazgul5 Evoque, от которой отличается только привинченным сверху обтекаемым корпусом с логотипом "Добрыня".

В сюжете российского "Пятого канала" о разработке в кадре появляется конструктор из "Алмаз-Антея" и заявляет, что скорость аппарата в зависимости от нагрузки может достигать 150-180 км/ч. Это соответствует характеристикам китайского Nazgul5.

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Автор: Лариса Кононенко

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