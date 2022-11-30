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Взрыв в посольстве Украины в Мадриде: Пакет был адресован послу Погорельцеву

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Пакет, взорвавшийся на территории посольства Украины в Испании, был направлен на адрес посла, а более серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям украинцев из персонала дипучреждения.

Об этом рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Пакет был адресован лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Он вызвал подозрения у секретаря посла, поскольку на нем не было обратного адреса и он не казался похожим на почту, которая обычно адресуется дипломатам.

Секретарь передала "почту" коменданту - то есть украинскому сотруднику, ответственному, в частности, за охрану посольства.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде: Пакет был адресован послу Погорельцеву 01

"В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам - чтобы никого не было рядом - вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв", – рассказал Погорельцев.

"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил посол.

Дипломат отмечает, что, несмотря на то, что речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве – последствия были бы иными в случае, если бы не осторожность его подчиненных: "Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо серьезнее".

Он не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить опасный пакет, но заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, чтобы выразить поддержку, уже провел телефонный разговор с украинским послом.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец #474549
    Сто відсотків кацапські свині...
  • Ksar Izmenchivyi
    Щоб там не писали про "професійність" охорони посольства, найрозумніша там секретарка.до неї вже ,якби охорона була професійна, повинна поступати перевірена на такі" сюрпризи "кореспонденція.а тут вона змушена виконати чужу роботу та ще й комендант здійснює"подвиг".невже немає пристрою для перевірки чи не можна подумати як дистанційно відкрити.секретарці респект-сама розумна.охоронцю-за вірність.але тому хто його поставив на керівну посаду -догану за тупість
  • Aleksandr
    Свинособаки !
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