Взрыв в посольстве Украины в Мадриде: Пакет был адресован послу Погорельцеву
Об этом рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Пакет был адресован лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Он вызвал подозрения у секретаря посла, поскольку на нем не было обратного адреса и он не казался похожим на почту, которая обычно адресуется дипломатам.
Секретарь передала "почту" коменданту - то есть украинскому сотруднику, ответственному, в частности, за охрану посольства.
"В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам - чтобы никого не было рядом - вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв", – рассказал Погорельцев.
"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил посол.
Дипломат отмечает, что, несмотря на то, что речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве – последствия были бы иными в случае, если бы не осторожность его подчиненных: "Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо серьезнее".
Он не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить опасный пакет, но заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, чтобы выразить поддержку, уже провел телефонный разговор с украинским послом.