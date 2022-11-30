Минобороны назначило новым руководителем "Мотор Сичи" заместителя мэра Запорожья Никифорова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Приказом министра внесли соответствующие изменения в устав предприятия. Также избран новый состав наблюдательного совета и его глава – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.
Прекращены полномочия и освобожден от должности предыдущий президент акционерного общества – Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в незаконных поставках товаров военного назначения для российской авиации, а также в оправдывании вторжения России в Украину.
Согласно данным сайта Запорожского городского совета, 41-летний Алексей Никифоров – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, работал на "Запорожстали" и в "Метинвесте".
Напомним, 22 октября председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Богуслаева с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.