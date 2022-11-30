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В России готовятся к новой волне мобилизации в январе-феврале 2023 года, - Генштаб ВСУ

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В России продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны мобилизации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В целях восполнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск, в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных учреждений Российской Федерации.

Кроме того, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года, - говорится в сообщении.

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Автор: Лариса Кононенко

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    Олександр Бригинець



    Здається, у Порошенка талан знаходити дуже потрібні для України і світу речі - саме він привіз в Україну нещодавно перший такий безпілотники, а тепер Німеччина придбає та передасть ЗСУ 14 цих THeMIS, що перевозять поранених та розчищають маршрут
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  • Oleksandr Ivashura
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