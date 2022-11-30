НАТО обсуждает финансирование производства оружия советских образцов для Украины, - Блинкен

Североатлантический альянс рассматривает возможность инвестирования в системы вооружений советских времен, которые используются в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью CNN заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что, опять же (украинцы) получат то, что им нужно и что может быть наиболее эффективным для них. Кое-что из этого касается систем советских времен, которые были у них на вооружении десятилетиями, и, например, обеспечения боеприпасами для этих систем. А в некоторых случаях для этого может понадобиться производство того, что уже давно не производилось", - сказал он.

В воскресенье The New York Times сообщила, что НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

Эти дискуссии проходят на фоне сообщений о все большей нехватке вооружения, которое западные государства могут передать Украине – стороны используют оружие и боеприпасы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны.

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