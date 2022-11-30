Сообщество "Женщины из стали" согревает фронт: украинским защитникам передают 100 печек-буржуек. ФОТО

Сообщество женщин и матерей защитников Украины "Женщины из стали" передало украинским воинам 100 печек-буржуек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале сообщества.

"Зимой пункты обогрева на фротне крайне нужны нашим военным. Понимая эту острую потребность, "Женщины из стали" за счет благотворительных средств приобрели и передают защитникам Украины 100 буржуек, которые будут обогревать, а также будет возможность нагревать воду и еду. Форма и конструкция таких нагревателей имеет большое значение, поэтому нашли производителя, который сделал печки, учитывая условия передовой и все пожелания военных.

75 печек уже переданы бойцам Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины, еще одна партия изготовлена ​​и вскоре будет передана пограничникам.

Уверены, что это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Верим, что этот наш вклад в общую победу также будет способствовать пополнению обменного фонда" - сказано в сообщении.

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