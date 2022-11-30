Зеленский пригласил Маска в Украину, - NYT

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить Украину.

По его мнению, такой визит может помочь ему понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить", - сказал Зеленский через видеосвязь на саммите издания DealBook.

Напомним, ранее Илон Маск предложил Украине отказаться от Крыма, ведь тот "был российским до ошибки Хрущева", провести референдум на территориях, оккупированных российскими войсками, и остаться нейтральным государством.

Читайте также: Маск – Медведеву: Как дела в Бахмуте?

Украинские официальные лица довольно резко ответили миллиардеру. В ответ Маск уточнил, что поддерживает Украину, но убежден: эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру.